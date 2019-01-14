Военно-патриотическим воспитанием юных украинцев займутся экс-боевики “АТО”

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинское министерство по делам ветеранов готово присоединиться к процессу военно-патриотического воспитания детей и молодежи, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом глава ведомства Ирина Фриз сказала на встрече с представителями Всеукраинского Союза ветеранов войны (ВСВВ), сообщается на страничке министерства Facebook.

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«Я хочу заверить, что к такой работе мы готовы присоединиться. Считаю хорошей инициативой развивать «Школу юных миротворцев», которую вы курируете. Ведь вопрос патриотического воспитания детей и молодежи очень важен», – отметила Фриз.

Во время встречи председатель Всеукраинского Союза ветеранов войны (ВСВВ) Владимир Попович рассказал, что Союз уделяет внимание военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. В Украине существует Всеукраинский проект «Школа мира», целью которого является популяризация среди школьников миротворческого и волонтерского движения.

Организация занимается делами ветеранов Второй Мировой войны, которым уже по 90 и 100 лет, а также участников миротворческих операций на территории иностранных государств и участников боевых действий на Донбассе. «В 2014-м году мы, с помощью меценатов, смогли собрать 800 тысяч гривень для помощи воинам АТО. Закупили и отправили на фронт 15-му батальону теробороны спальники, палатки, приборы ночного видения», – сказал Попович, заверив, что в его семье также есть участники “АТО”, которые воевали в Донецкой области, и поэтому проблемы молодых ветеранов ему также небезразличны.

«Наша основная задача – объединить ветеранов всех поколений. Пули и снаряды свистели одинаково, что во Вьетнаме, под Кандагаром, что сейчас под Донецком или Мариуполем, мы должны быть едиными», – отметил Попович.