Подпишись на рассылку
15.03.2021, Москва, Сергей Босый
 
Ближний Восток, Дзен, Политика, Россия, Сирия, Скандал, СМИ, терроризм, экстремизм
Просмотров:

Военно-политическое сообщество возмутилось обращением брата игиловца в СК РФ


Авторы военно-политических Telegram-каналов выразили возмущение тем фактом, что «Новая газета» пытается легализовать «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в РФ) в правовом поле.

Издание «Новая газета» сообщило, что родственник убитого в 2017 году игиловца при помощи правозащитного центра «Мемориал» (признан иноагентом) обратился в Следственный комитет России с требованием расследовать обстоятельства убийства сирийца. Мужчина был ликвидирован неизвестными в Сирии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Руководитель военно-политического канала Astra Militarum Комиссар Яррик оценил публикацию «Новой газеты», назвав ее парадоксальным нонсенсом.

«Вдумайтесь: на войне действуют свои законы, которые либеральным деятелям и в страшном сне не приснятся. И теперь получается, что семья убиенного боевика пытается доказать, что убиенный был не верблюд, что его зверски убили», – возмутился специалист.

Аналитик обратил внимание на тот факт, что террористы находятся далеко за пределами международного права, иначе бы это могло навредить операциям по их ликвидации. Комиссар Яррик напомнил о зверствах террористов и заметил, что было бы неправильно рассматривать их с точки зрения права. За это время радикалы совершили бы еще с 10 преступлений против человечества.

Военный эксперт призвал не допустить появления подобного прецедента, который может повлечь за собой необратимые последствия и связать руки тем специалистам, которые ликвидируют террористическую угрозу по всему миру.

«Реально же все идет к тому, то скоро нельзя будет убивать ИГИЛовцев – ни на поле боя, ни мстить им в обыденной жизни», — заметил эксперт.

Также негативно отреагировал на запрос брата террориста в СК России востоковед Борис Рожин. У себя на канале он написал, что подобными действиями «Новая газета» и «Мемориал» пытаются легализовать свою деятельность в рамках законодательства.


«Сейчас ИГИЛ через своих «русских партнеров» из «Новой» и «Мемориала» пытается просто-напросто легализоваться и стать объектом правового поля. Но я уверен, что СК России даже рассматривать не будет это дело», — выразил уверенность специалист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть