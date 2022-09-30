Военно-техническое сотрудничество Ирана и России набирает обороты

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Военно-техническое сотрудничество Ирана и России выходит на новый уровень.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», напомнившая, что в последнее время привычными стали сообщения о применении ВС РФ дронов-камикадзе, на обломках корпуса которых видна надпись «Герань-2».

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Несмотря на то, что внешний вид этих БПЛА поразительно напоминает иранский «Шахед», тем не менее Тегеран факт такого рода официально поставок не подтверждал.

«Россия также не заявляла официально о поставках беспилотников из Ирана, но появление на фронте дронов-камикадзе типа «Герань» – свершившийся факт, и если он стал результатом сотрудничества Тегерана и Москвы, за ним, очевидно, последуют другие проекты. Например, совместные программы модернизации существующих моделей и создания новых. «Герань» показала как сильные (неуязвимость к ПВО, мощное огневое воздействие), так и слабые стороны (малая скорость, визуальная и акустическая заметность), которые, по логике, следует исправлять», – отмечается в статье.

Газета обращает внимание, что в одном из павильонов на форуме «Армия-2022» выставлялись образцы и масштабные модели беспилотной техники, над которыми висели государственные флаги России, Ирана, Белоруссии и Армении.

Также перспективной областью взаимодействия между Москвой и Тегераном выступает авиация.

«Раньше Москва не показывала особого желания поставлять ИРИ столь сложную технику и, где можно, ставила процесс в зависимость от исхода переговоров по «ядерной сделке» с участием шести держав (США, РФ, КНР, Великобритания, Франция и Германия). Сегодня, когда отношения с Западом обострились, а переговоры по сделке зашли в тупик, отношение к иранским поставкам пересматривается. Ввиду огромного расхода средств поражения в ходе спецоперации, например, представляет интерес пополнение российских запасов управляемых ракет и боеприпасов калибра 7,62, 12,7, 14,5, 23, 30, 82, 100, 120, 122, 125 и 152–155 мм, которые серийно производятся иранскими заводами», – пишет издание.

Кроме того, иранские заводы по российской лицензии освоили сборку БМП-2, основных боевых танков Т-72С, грузовиков «КамАЗ».

«Созданные сборочные линии можно, доработав, задействовать на выпуске более современной техники сухопутных войск, например, танка Т-90МС, тем более что несколько лет назад иранцы показали свою версию этой машины – Karrar. Словом, в ближайшее время можно ожидать роста объемов военно-технического сотрудничества между двумя странами», – прогнозирует «НГ».