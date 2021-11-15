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15.11.2021 09:57
(Мск), Киев,
Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Сюжет дня, Украина
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Военно-транспортная авиация США перебросила на Украину десятки тонн боеприпасов

Новости УкраиныВчера украинские вооруженные силы получили от Соединенных Штатов боеприпасы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Вчера украинские вооруженные силы получили от Соединенных Штатов боеприпасы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в «твиттере» посольства Соединенных Штатов на Украине.

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«14 ноября Украина получила около 80 000 кг боеприпасов от США. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов, направленной президентом Байденом в августе, что демонстрирует преданность успеху стабильной, демократической и свободной Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе .

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