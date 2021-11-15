Военно-транспортная авиация США перебросила на Украину десятки тонн боеприпасов

Новости Украины

Вчера украинские вооруженные силы получили от Соединенных Штатов боеприпасы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в «твиттере» посольства Соединенных Штатов на Украине.

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«14 ноября Украина получила около 80 000 кг боеприпасов от США. Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в области безопасности на сумму 60 миллионов долларов, направленной президентом Байденом в августе, что демонстрирует преданность успеху стабильной, демократической и свободной Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе .