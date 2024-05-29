Военное командование РФ довольно наступлением на харьковском направлении. ВСУ хотят контратаковать

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Наступление российской армии на Харьковском направлении происходит в спокойно режиме, и командование довольно его результатами.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На местах, на Харьковском направлении, идет плановая работа. Спокойная очень. Я пишу в репортаже, что такого спокойного наступления я еще не видел. То есть, там нет вот этой горячки, нет вот этой напряженной работы. Пришли, вышли в заданный район, заняли и ведут такую планомерную зачистку. То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что наше начальство очень довольно. Когда генералитет недоволен, вы не представляете, как всем хвосты крутят. Здесь я разговариваю с комбатом, я понимаю, что на него начальство не орёт, условно говоря», – сказал Хайруллин.

«Армия – это очень жесткая структура, и если вот сверху такой поток специфичных указаний не идет, и при этом идет наступление, то понятно, что здесь что-то, так скажем так, собака где-то зарыта», – добавил военкор.

Между тем военный эксперт Владислав Шурыгин указывает, что ВСУ готовятся нанести контрудар российской армии под Волчанском, стянув сюда около 20 тысяч человек.

«Если ВСУ смогут отбросить ВС РФ с занятой территории Харьковской области, это станет зримым военным успехом, который укрепит и веру собственного населения в силу ВСУ, и уверенность западных союзников в том, что украинская армия полна решимости сражаться до конца. Тем более, что речь идёт о достаточно компактной территории в несколько десятков квадратных километров», – указывает Шурыгин.

Однако, уточняет он, планы противника заранее были вскрыты российской разведкой, и сейчас ВС РФ уже начали готовиться к отражению контратаки ВСУ.

Помимо упущенного момента внезапности, есть и другая проблема для ВСУ.

«Господство российской авиации в воздухе, которая своими бомбами с УМПК способна в считанные минуты сравнять с землёй огромную территорию, и наступать под российскими бомбами – сверхсложная задача, сопряженная с огромными потерями, а, учитывая ещё и превосходство русских в артиллерии, такой контрудар может стать самоубийством. При этом за спиной российской группировки, штурмующей Волчанск, находятся большие резервы, которые, по данным противника, составляют до 35 тысяч человек. И эти резервы сами, в свою очередь, готовятся к наступлению в ближайшие недели», – указывает Шурыгин.