25.05.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Украина
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Военное обострение в Донбассе неизбежно, – эксперт


Военного обострения на Донбассе не избежать, поскольку компромисса в этом конфликте быть не может.
Такой прогноз обнародовал российский политический обозреватель Егор Холмогоров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Причина его возникновения состоит в том, что огромная часть русского населения была включена в состав совершенно русофобского по своей идеологии, по своей структуре государства Украина.

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Понятное дело, что до тех пор, пока эта включенность сохраняется, а мир, скажем так, на компромиссных условиях – это сохранение этих областей в составе Украины, до тех пор, на самом деле, никакого реального решения конфликта невозможно.

То есть, либо этот конфликт решится победой Донецкой и Луганской Народных республик, либо он решится решительной какой-то победой Украины, и, видимо, геноцидом от тамошних русских жителей.

Таким образом, этот конфликт – он обречен тлеть, он обречен вспыхивать вновь и вновь, потому что фундаментальный компромисс невозможен»,- заявил в эфире телеканала «Первый Севастопольский» Холмогоров.

По его мнению, сложившееся в последнее время обострение на Донбассе и бездействие президента Украины Владимира Зеленского, сделали невозможными даже технический компромисс: «Последние месяцы украинские военные вели, откровенно говоря, террористические обстрелы Донбасса, и вот им предъявлен ультиматум: либо они это прекращают, либо республики дают достаточно жесткий ответ. И этот ответ уже начинает даваться, узнаем скоро, как далеко это зайдет».

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