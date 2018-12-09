Военное положение: Что творится на границе с Крымом

09.12.2018, Херсон, Михаил Рябов

Объявленное националистическими властями Украины военное положение оборачивается настоящим кошмаром для жителей Херсонской области, граничащей с российским Крымом.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Город пустеет, стареет (по своему населению). Одни старики и пожилые люди ходят. Молодежи почти не встретишь. Она «пачками» выезжает за границу, не видя впереди будущего для себя. Кто куда. И куда глаза глядят. В Польшу, в Венгрию, в Белоруссию. Большая часть уезжает в Россию и в Крым…. Работы нет. Зарплаты нищенские. Да и тут еще это долбаное военное положение. Народ напуган. Неужели будет война с Россией? В Херсоне только об этом и говорят», – рассказывает политик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военнослужащие бесчинствуют, пугают народ и отбирают алкоголь… живут родственники в приграничной с Крымом зоне. Позавчера, на БТРе всушники разъезжали по селу и пугали народ. Но в последней хате поживились. Забрали десять литров самогона, три живых гуся, десять банок тушенки, пять литров вина, два матраса, две подушки, две с половиной тысячи гривен и забрали двигатель-мотоблок марки «УД». Мало того, этим людям сказали, если они напишут заявление в полицию, то им «поотбивают головы, в связи с военным положением»… Я лично также этих людей знаю, в свое время я помогал восстанавливать в этом селе стоматкабинет», – отметил Журавко.

По его данным, многие «надеются все-таки на помощь России».

«Они, может и как дети, но все же еще надеются, что Россия не бросит погибать своих же в страшной беде, которую сотворили неонацисты бандеровской майданной власти… В Херсоне не верят, что провокацию в Черном море организовала Россия. Все знают, что за этим стоит Киев. Большая часть воевать не хотят. Народ в Херсоне и области – беспомощен против вооруженных бандитов, захвативших власть в Украине», – рассказывает Журавко.

«Херсонцы и украинцы! Я вам могу одно сказать. России война с Украиной не нужна. Да и Россия наступать не будет. Но терпение, рано или поздно, может лопнуть. И причина в этой сегодняшней власти, которая засела в Киеве. Ведь эта власть может пойти на все. И ей абсолютно наплевать на жизни миллионов граждан Украины. Как только можете, убегайте от этой кровавой войны и не подчиняйтесь этой кровавой власти. Этим вы будете бойкотировать этот преступный режим. Этим уже будет помощь народу, когда убивающая его власть будет слабеть», – призывает политик.