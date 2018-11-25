Военное положение еще не ввели, а у Порошенко уже врут

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

На заседании Совбеза Украины, где Петр Порошенко предложил завтра Верховной Раде ввести военное положение из-за событий в Керченском проливе, были озвучены первые ограничения, которые коснутся простых граждан.

Так, представитель погранслужбы Украины заявил о необходимости ужесточения режима пересечения границы для определенных категорий граждан РФ, не уточнив их. Порошенко поручил пограничникам «действовать в рамках полномочий».

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Порошенко также обратился к генералу МВД Князеву с призывом следить за стабильностью и не допустить беспорядков и провокаций. Тот отрапортовал о том, что под особый контроль берутся здания консульств и посольств, умолчав при этом, что под стенами посольства России боевики уже бросаются петардами и дымовыми шашками.

«Обращаюсь к патриотам Украины, чтобы мы имели возможность на внешнем враге и не отвлекаться на противоречия внутри», – сказал глава МВД Арсен Аваков.

«Полностью поддерживаю», – поддакнул Порошенко.

Президентский кум – министр информации Юрий Стець заверил, что «никаких ограничений для журналистов не будет», однако призвал пользоваться официальными источниками, подчеркнув, что у министерства есть сведения о подготовке сеяния паники через социальные сети.