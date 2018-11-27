Военное положение: Харьков в ожидании больших злодейств

28.11.2018, Харьков, Алекс Кон

Харьков – один из крупнейших городов Украины, где в 2014 году воцарившемся в Киеве новым режимом была жестко подавлена Русская весна. Теперь бывшая столица УССР, расположенная рядом с границей с Россией, попала в число регионов, где по инициативе Петра Порошенко вводится военное положение. Какие настроения у местных жителей?

…Жители Харькова за последние годы уяснили: чем истеричнее ведет себя назначенные из Киева губернатор и его окружение, тем меньше реальных злодейств власть готова учинить. А если чиновники улыбаются и успокаивают – не иначе, власть задумала что-то неладное и хочет притупить бдительность и без того напуганных обывателей.

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Ответственные лица уже отрапортовали, что предприятия ВПК переведены на особый режим охраны, а военнослужащие и правоохранители – на особый режим службы. «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо».

В Харькове никакого комендантского часа нет и не предвидится. Людям не надо носить с собой дополнительные документы или дополнительные удостоверения. Даже граница с Россией еще не совсем на замке. Замначальника местного управления СБУ Юрий Рябуха уверяет: «На данный момент изменений в режиме пересечения границы, в том числе с Российской Федерацией, не предвидится. Если они будут вводиться, вы узнаете об этом как граждане Украины». А если не узнаем вовремя, то что?

«Конституционные права никоим образом ущемляться не будут. Поэтому я прошу всякие спекуляции, что кого-то потеснили из квартиры, у кого-то изъяли транспорт, за руки, за ноги тянули в военкомат, это ложь. И на Харьковщине этим заниматься никто не будет», – клянется советник губернатора Сергей Стороженко.

И, вы знаете, ему на этот раз можно даже и поверить, хотя в последние дни даже провластные СМИ жаловались на облавы, проводившиеся сотрудниками военкоматов при попустительстве полиции.

И даже публиковали методички о том, что делать, если загребли. Действия рекрутёров напоминали поведение вербовщиков во флот и в борделе в Лондоне времен Ганноверской династии (удар по голове, повязка на глаза – и изволь очнуться на корабле или под клиентом).

Почему на этот раз можно поверить словам чиновника? Да очень просто. Облвоенком Калгушкин сообщил, что осенний призыв окончен, последняя оправка призывников в войска 29 ноября.

Похоже, выполнен план не только по заготовке пушечного мяса, но и по посадкам «террористов» и «диверсантов». «Могу вас заверить, что управлением приобретен масштабный опыт по борьбе и нейтрализации подобных диверсионных групп. На данный момент говорить об интенсификации их деятельности мы не будем. Для этого на данный момент нет оснований», – рапортует упомянутый выше «избушник» Рябуха.

Видимо, в «конторе» на данный момент закончился запас оружия и взрывчатки для подсовывания в бельевые ящики жителям области во время обысков, а новые «вещдоки» не подвезли.

Городские власти тоже сообщили, что никаких изменений в их работе не намечается. Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, в Харькове отменяться не будут.

В общем, тишь да гладь, да Божья благодать? Или затишье перед бурей?

Одно портит статистику – данные медиков. Ха десять месяцев этого года пораженность населения педикулезом в Харьковской области выросла на 20%, выявлено 815 случаев, из которых 76,8% – дети. Но чему тут возмущаться? Без паразитов никак нельзя, особенно во время военного положения. Ведь гниды – главные бенефициары этого режима.