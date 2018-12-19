Военное положение: Харькову заткнули рот

19.12.2018, Харьков, Артур Манцевич

Военное положение на территории Харькова и области привело к еще большему усилению цензуры. Об этом специально для «ПолитНавигатора» пишет обозреватель Артур Манцевич.

Военное положение создает специфическую систему звуков и запахов. И среди них – звук одинаковых сообщений и запах несвежих новостей. Ведь при этом режиме информация дозируется.

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Причем, дозируется целенаправленно. Так, например, ООО «Центрпроект-Украина» (Харьков) и еще четырем киевским организациям запретили ввоз российских книг. Цензоры Госкомтелерадио выяснили, что в книге «Огонь Прометея» Стрельниковой и Секлитовой об экстрасенсах говорится о том, что «главная роль России — помочь возрождению духовности в других странах».

Также в список запрещенных изданий попали антология поэзии серебряного века, романы Дарьи Донцовой. Всего к украинским читателям не пропустили 26 книг.

Если еще три недели назад новостные ленты разных местных сайтов заметно отличались друг от друга, то теперь их содержание более унифицировано. Почти нет ни одного информационного повода, который бы появился только в одном месте и не был бы ретранслирован в других с теми же ссылками и формулировками. Гораздо меньше стало комментариев всякого рода чиновников и ответственных лиц, проходящих мимо пресс-службы.

Впрочем, тенденция отвечать через посредников на запросы — это не новое веяние, просто теперь она дошла до полного маразма. Возьмем, например, такую новость. «В Харькове состоялся чемпионат мира по казацкому поединку. Около тысячи спортсменов из 12 стран мира боролись в течение двух дней». Далее идут фамилии победителей и цитата главного устроителя. «Сейчас в состав Международной федерации казацкого поединка официально входят около 20 стран мира, и их количество постоянно растет. Мы стремимся, чтобы казацкий поединок стал «голубем мира», объединяющим страны».

Что это за 20 и 12 стран, никому не объясняют. История показывает, что казаков нужно искать в России, но всем мужчинам оттуда от 16 до 60 лет въезд запрещен. Жили еще казаки в Семиречье (территория нынешнего Казахстана и Киргизии) и в разных частях Османской империи. А еще такие части были в Иране, и там даже казак Реза Пехлеви стал шахиншахом. А где еще?

Диаспоры после Гражданской войны были в разных странах, но почти везде они ассимилировались целиком. Так и непонятно, откуда гости.

Если новость о чемпионате мира никак не влияет на жизнь и умственное здоровье местных жителей, то решения облсовета очень даже касается избирателей. Два из них дошли до местной общественности только спустя неделю после принятия на сессии.

Первое – «Укргаздобыча» получила еще одно разрешение на бурение в Харьковской области. Речь идет о Гашиновском участке Коробочкинско-Максальськой зоны. На этом участке работают пять действующих скважин. Из них добывают около 300 тысяч кубометров голубого топлива в сутки. После разработок еще двух скважин, уже в марте, на этой территории ожидается добыча до 540 тысяч кубометров газа в сутки. Область получает 5% от ренты.

Еще через четыре дня наконец-то появился комментарий, насколько разработка месторождения безопасна для местного населения и экологии. Оперативно, не правда ли?

Но главный сюрприз всплыл иначе. Оказалось, что в пакете об отмене старых решений в связи с изменением законодательства Украины было запрятано и решение об отмене старого постановление на языковую тему, где упомянут отмененный ныне Радой закон Кивалова-Колесниченко.

Известный хунвейбин и русофоб Дмитрий Булах оповестил на весь мир, что в области русский язык больше не региональный, и за это проголосовали, в том числе, представители фракций «Возрождение» и «Оппозиционный блок». Что тут – правда, а что — ложь?

Да, решение такое принималось, и за него проголосовали, в том числе, эти депутаты. Но вот только никакого статуса оно не отменяет.

«Данный посыл является ложным и провокационным… В Харьковской области продолжает действовать решение сессии Харьковского областного совета № 10-V «О реализации конституционных гарантий на свободное использование русского языка в Харьковской области и содействие выполнению обязательств Украины относительно реализации норм Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств» от 3 июня 2006 года. Это решение прошло массу судов, которые были выиграны», — говорится в заявлении областной организации «Оппоблока».

Кроме того, как заметил экс-нардеп Владимир Алексеев, никто не денонсировал саму эту Европейскую Хартию, так что статус сохраняется и согласно ей.

Так кто же виноват в том, что неточность переросла в ложь? Разумеется, все стороны. И провокатор Булах, давший свою трактовку, и пресс-служба облсовета, которая вообще не дала никакого сообщения вовремя, и Оппоблок, который был вынужден оправдываться с опозданием – и только на страницах в соцсетях. А за это время все, кому не лень, растиражировали версию Булаха.

Вот так и прорывается информация из Харькова. И потом попробуй «докажи, что ты — не верблюд».