Военное положение: На границе с Крымом начинают «отжимать» гостиницы

29.11.2018, Херсон, Михаил Рябов

Глава соседствующего с российским Крымом Генического района Херсонской области Александр Воробьев выразил благодарность властям Украины за введение военного положения и сообщил о готовности изъять у предпринимателей турбазы вдоль Арабатской Стрелки, якобы, для нужд обороны – гостиницы заселят военными.

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Таким образом, подтвердилось предположение, что военное положение будет использовано для передела собственности, размышляет в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Под Геническом Херсонской области объявили о готовности к отжиму отелей и баз отдыха ради размещения военных. И это громкое заявление сделал, как всегда, клоун Воробьев – глава администрации.

Ранее я писал, чем обернется фейковое военное положение: горем и бедой. Хочу заверить и успокоить вас, херсонцы, никакая Россия нападать на Украину не будет. Это бред сумасшедших – сегодняшнего киевского неадекватного режима, который правит в Украине. Они искусственно нагнетают обстановку, создают провокации ради того, чтоб удержаться у власти.

Как вы знаете, у Воробьева есть четырехэтажная вилла на побережье Арбатской стрелки. Рекомендую ему первому отдать ее в пользование военным, – как говорится, начни с себя и покажи другим свой отважный пример.

Дорогие мои земляки, рекомендую забыть вам эту негативную пословицу: «моя хата с краю, ничего не знаю». Вам надо объединяться и подниматься против этого преступного режима», – призывает Журавко.

Андрей Портнов, бывший куратор юридического блока президентской администрации Виктора Януковича, также язвительно комментирует инициативу властей в Херсонской области.

«В этом и есть вся суть вашего военного положения, потешного президента, премьера и СНБО. Ресторан обязательно еще отнимите у них и ночной клуб, чтоб им было, где покушать и потанцевать», – комментирует Портнов.