Военное положение обьединило Украину, но не так, как рассчитывал Порошенко

14.12.2018, Киев, Игорь Петров

Лишь четверть граждан Украины поддерживают введение военного положения, причем на юге и востоке страны этот показатель еще ниже.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила глава правления ОО «Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко» Ольга Балакирева презентуя результаты всеукраинского социологического опроса в рамках мониторинга общественного мнения, который ведет институт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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80% опрошенных хорошо проинформированы о введении военного положения, еще 15% слышали об этом. При этом четверть опрошенных поддерживают эту меры, а 2/3 -не поддерживают.

Поддержка военного положения в большей степени характерна для Западного и Центрального регионов, неподдержка – для тех регионов, которых коснулось военное положение – юг, Донбасс, восток.

«На юге почти 90% не поддерживают его введение, на востоке и на Донбассе – ¾», – сказала она.

Опрос был проведен ОО «Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко» и Центром «Социальный мониторинг» с 1 по 10 декабря 2018 года методом личного интервью. Было опрошено 2198 респондента от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по, полу, типу населенного пункта и региону. Стандартное отклонение +/- 2,1%, уровень кооперации респондентов 56%.