Военное положение сулит одесситам отжимы стройплощадок и беспредел «активистов»

07.12.2018, Херсон, Владимир Гладков

Введённое военное положение в Одесской области будет использовано как способ обогащения высших чинов Украины.

Об этом в своём обращении к одесситам на странице в «Facebook» написал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журавко обратил внимание на выступление генпрокурора Украины Юрия Луценко в здании прокуратуры Одесской области 4-го декабря 2018 во время Координационного совещания под названием «Закон и справедливость».

«Исследуя причины насилия со стороны так называемых общественных активистов, генпрокурор без юридического образования подчеркнул: «Было бы нечестно сказать, что у них (активистов) есть прямой другой выход. Потому что когда обращаются в правоохранительные органы, в том числе Одесской области, они очень редко находят поддержку в прекращении того или иного нарушения закона», – приводит экс-нардеп слова Луценко.

Так как, по мнению Луценко, незаконное строительство в Одессе как велось, так и ведется, генпрокурор приходит к «революционно-беспредельному выводу:

«Тех, кто стоит за этим строительством, вы, уважаемые, знаете по именам. Я тоже. У общества просто лопнуло терпение – если вы их знаете, то почему не прекращаете? Поэтому они (активисты) уже не обращаются ни в прокуратуру, ни в полицию, ни в другие структуры, а действуют самостоятельно».

«Получается, что неюрист, абсолютно далекий от права, а значит – бесправный Луценко проводит политику подмены Закона так называемой справедливостью. Но не той, которая непредвзята ни к кому и строга ко всем, а «справедливостью» избирательной», – прокомментировал Журавко

По мнению нардепа, в авторстве «пахана-прокурора революционная справедливость» выглядит таким образом:

«Народ Украины делится на активистов-патриотов и население, граждан, которые не замечены в активном патриотизме. Активист-патриот имеет право на насилие, даже если он не всегда прав. Но государство всегда будет на стороне активиста-патриота, так как такие активисты – основа и устои самого государства Украина. И если кто-то из неактивистов посягнет на активиста и чем-то его обидит, а тем более осуществит недружественные действия в отношении активиста, то он посягает на само государство и подлежит преследованию и наказанию по всей строгости законов Украины!».

Более того, Луценко придумал план селекции населения Украины, вышвыривая из страны всех неугодных и возвращая патриотических отморозков из мест заключения России и республик Донбасса.

«Всех недовольных, кто, например, пикетирует Генпрокуратуру Украины, задерживать, осуждать за посягательство на государство, и уже их обменивать на тех активистов-патриотов Украины, которые захвачены и находятся либо в ЛДНР, либо в России.

Таким образом, по убеждению генпрокурора, можно построить постоянно действующий обмен украинцев на украинцев, осуществляя селекцию (отбор и взращивание) непатриотичного населения в более преданное власти и государству. При этом он упомянул, что более 300 лиц осуждены за антигосударственную деятельность, и это есть «хороший обменный фонд», – написал Журавко.

При этом экс-нардеп прямо назвал военное положение в Одессе способом обогащения высших чинов Украины.

«Долгие времена все знают Одессу, как многоконфессиональный, радостный и приветливый город. А сегодня Одессу превратили в какой-то плацдарм. Сам факт и смысл проведенного Луценко промывания мозгов одесситам 4-го декабря, подтверждает то, что власть, в лице Луценко, будет обогащаться под видом военного положения, бизнес будет уничтожаться и перекраиваться», – пишет Журавко в обращении к одесситам.

По его словам дальше власти с помощью «активистов» планируют отнимать строительные площадки безо всяких решений судов, «обвиняя в «сепаратизме» и нагибая законных собственников».

«Банда в лице Авакова будет применять карательные методы по устранению конкурентов, возбуждая «левые» уголовные дела и протягивая их через прокуратуру. Как говориться, «все на мази»! А Павел Демчина (замглавы СБУ – ред.) будет все подводить под «сепаратизм». Так что «дела» будут идти, как по конвейеру. А жители Одессы будут ограбленными и нищими. Зато эти «товарищи» будут богатеть не по дням, а по часам», – предупреждает Журавко.

При этом, по словам экс-депутата, украинские власти позаботились о собственной безопасности, усилив блокпосты и стянув на ключевые транспортные развязки БТРы и вооружённых до зубов военных.

«Чем это закончится для одесситов, если Одесса не начнет подниматься? В истории на подобные вопросы немало есть ответов», – подытожил Алексей Журавко.