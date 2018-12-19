Военное положение ударило по международной торговле Украины

19.12.2018, Киев, Игорь Петров

Иностранные компании ограничили ведение экономической деятельности в Украине, в частности, поставки товаров, в связи с военным положением.

Об этом в эфире принадлежащего нардепу Евгению Мураеву телеканала НАШ заявила народный депутат Украины от партии «Самопомощь» Ирина Суслова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Есть и экономическая составляющая. Например, на прошлой неделе я была в командировке в Греции и имела возможность встречаться с парламентариями. Они понимали, что я на работаю в СНБО, но первый их вопрос – будет ли продлено военное положение в Украине и когда это остановится? Они не могут осуществлять никакой экономической деятельности, в том числе, с территории Украины, поставлять товары для больших предприятий, потому что международные страховые компании не имеют права страховать грузы – есть большие риски из-за военного положения.

То есть, кроме того, что ограничиваются права граждан, и экономика теряет, и много теряет. Надо обратиться в Минэкономразвития, чтобы посчитали – сколько потеряет экономика за эти 30 дней, какие будут последствия, если действие военного положения продолжится. Я считаю, что если не будет острой необходимости, то его не надо продолжать», – сказала она.