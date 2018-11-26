Военное положение ударит по правам и кошельку украинцев – мнение

26.11.2018, Киев, Игорь Петров

Введение военного положения негативно скажется на экономике страны и существенно ударит по правам и свободам украинцев.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже видим, что гривна обвалилась по отношению к доллару. Однозначно будет спекулятивный обвал курса, панические настроения в обществе. Все это негативно ударит даже по тем скромным прогнозам, которые заложены в бюджете на следующий год. В условиях военного положения можно ж еще устраивать ручное регулирование бюджета, я думаю, что это заинтересует Гройсмана. Тут не надо быть большим экспертом, чтобы понимать, что военное положение в нынешних условиях ничего не добавит с точки зрения боеспособности, защиты наших границ, ситуации на Донбассе и в Крыму, зато существенно ударит по правам и свободам наших граждан. И, кстати, теперь уже не надо проводить никаких заседаний РНБО по отнятию лицензий у 112 Украина и Newsone, их можно будет просто захватить в ручном режиме”, – считает он.

По словам Молчанова, логика в вопросе введения военного положения была исключительно в 2014 году.

“На тот момент это что-то могло дать для защиты Украины. Тогда нам как объясняли – нельзя вводить военное положение, потому что надо проводить выборы. Т.е. тогда надо было проводить, а сейчас – нет? И теперь они нам рассказывают, что ничего страшного, если мы перенесем”. – сказал Молчанов.