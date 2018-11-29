29.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
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Военное положение: В Николаеве начались столкновения

В Николаевской области, которая попала под действие введенного военного положения, произошли столкновения полиции и праворадикалами, которые задействованы одной из сторон в конфликте вокруг рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000», одного из крупнейших в Украине предприятий по производству металлопластиковых изделий.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», два совладельца завода несколько месяцев судятся между собой за контроль над предприятием.

Полиция завела уголовное производство по части 4 статьи 190 («Мошенничество») и статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») УК Украины.

Утром 29 ноября на завод прибыли представители правоохранительных органов, в том числе спецподразделение.

В поддержку одной из сторон конфликта был задействован «Национальный корпус» – политическое крыло нацбата «Азов».

«Один из владельцев начал сегодня рейдерскую атаку с помощью полиции. Он, в контексте своей частной ссоры со вторым владельцем (оба угрожали убийством друг другу), с помощью полиции и следственной группы пытается изъять серверы завода, фактически уничтожить производство до момента их возвращения, если оно вообще состоится», – говорится в сообщении «Нацкорпуса».

Попытка изъятия серверов в итоге не удалась.

Местные СМИ сообщали о блокировании работы следственной группы работниками предприятия, а также о том, что присутствующие на месте конфликта праворадикалы разбили автомобиль охранной фирмы.

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