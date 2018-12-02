Военное положение: В украинской армии начался голод

02.12.2018, Тернополь, Анастасия Самойлова

Украинская армия на передовых позициях в Донбассе загибается от голода. Видеообращение у себя на странице в Facebook опубликовал украинский журналист Михаил Ухман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сложилась такая ситуация, что сейчас на кое-каком направлении в зоне боевых действий находится 57-я бригада ВСУ, и среди них – 34-й батальон. Буквально совсем недавно ко мне обратились бойцы этого батальона. Их уже несколько дней не обеспечивают продуктами. Они уже почти девять дней в зоне боевых действий на полном нуле, и у них нет продуктов. Их не обеспечили пайком, им урезали норму», – рассказал журналист.

Ухман признает, что украинской армии всё больше и больше распространяются упаднические настроения.

«Нам кто-то там рассказывает, что в армии всё классно, украинскую армию кормят по стандартам НАТО, что им дадут какие-то новые форды. Только я так понимаю, что «украинская армия» – это НГУ где-то возле Киева, а кто позаботится о ребятах тут, на нулях?

Скажите пожалуйста, они тут уже девять дней, а им достались только остатки от предыдущих бойцов, им по чуть-чуть дают волонтёры, что-то они покупают сами за свои деньги. Кто-то говорит, что у них зарплата 17 тысяч, и «Пусть покупают себе сами». Вы хотя бы одну ночь придите на позиции, и побудьте в холоде и голоде одну ночь, я уже не говорю о том, что крысы бегают, не дают воевать, и тогда вы почувствуете, что такое армия, и стоит ли это тех 17 тысяч, тем более, что сейчас по стране в целом среднюю зарплату можно заработать примерно в 15 тысяч.

Так нахрена идти в эту армию, если можно на Украине нормально заработать? Но эти пацаны и девчонки идут в эту армию, и они воюют, хотя это им по большому счёту запрещают, и они удерживают эти позиции, чтобы московская сволочь не продвинулась дальше. А руководство, Генштаб, просто саботируют пребывание бойцов у нас тут на фронте», – возмущается он.

Самое интересное, что в этой проблеме замешана фирма «Союз «Артек».

«Это какая-то крымская фирма, которая, когда настала оккупация Крыма, перевела свои активы в Одессу. Каким-то образом благодаря связям тыловых генералов эта фирма держится у нас на рынке и должна была бы кормить украинских бойцов. Кто поддерживает и спонсирует эту фирму? И вообще почему она выигрывает гранты на обеспечение украинской армии?», – негодует журналист.

Ухман призывает всех начать говорить о проблемах, которые давно назрели в обществе и армии в целом.

«2018-й год! Пятый год войны, а украинские бойцы пишут о таких проблемах из-за того, что какие-то мрази в Генштабе не могут решить эту проблему. Так скажите, пожалуйста, уважаемые волонтёры и вообще все те, кто говорит, что у нас всё классно в армии, кто хвалит командующих ВСУ, может нужно уже мозги включить? Пора бы уже определить, кто есть кто и называть фамилии, а не говорить: «Всё классно»… Так давайте и дальше будем умалчивать, потому как всех тех, кто говорит про проблемы в армии, их называют агентами Кремля, а может, мы просто обычные граждане?», – подытожил он.