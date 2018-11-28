29.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Украина, Церковь
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Военное положение введено для разгрома УПЦ МП

Президент Украины Пётр Порошенко использует месяц военного положения для разгрома епархий УПЦ Московского Патриархата – ведь чрезвычайный режим введен как раз в русскоязычных областях.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысл этого для Порошенко – помните «жабьи прыжки», они в «серой зоне» (на фронте в Донбассе, – ред.) куда-то прыгают и что-то захватывают. Это всё полная ерунда, но Порошенко так движется, хоть немного, хоть на декабрь.

С одной стороны, это меняет электоральный дискурс и ставит юго-восточный электорат под больший контроль. И, самое главное, о чём они думают, в декабре они будут впихивать, втюхивать, продавливать этот самый томос.

Обратите внимание, везде, где введено военное положение, это те зоны, где влияние УПЦ МП максимально велико. И военное положение в декабре очень кстати», – сказал Куликов.

«Есть некто по фамилии Найем, который так воевал против диктатуры Януковича, который военное положение не ввёл, а сейчас он проголосовал за диктатуру Порошенко. А зачем тогда он гнал людей на майдан?» – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

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