Военное поражение, обернувшееся победой русской дипломатии

30.03.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

30 марта 1856 года (по новому стилю) на конгрессе в Париже после месяца сложных переговоров между Россией и странами антироссийской коалиции был подписан мирный договор, известный как «Парижский трактат», положивший конец Крымской войне.

В конце войны Россия потеряла Севастополь и Черноморский флот, однако условия Парижского трактата оказались для Петербурга на удивление мягкими благодаря усилиям русской дипломатии и успешным действиям войск генерала Муравьёва в Персии, на территории Османской империи.

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Современные исследователи Крымской войны часто называют её «нулевой мировой», поскольку велась она за геополитические интересы, а не за престолонаследие или спорные территории, хотя одной из причин войны стали религиозные разногласия.

Крымская война была частью куда более масштабной Восточной войны, длившейся с 1853 по 1856 годы на территории Кавказа, в Придунайских землях, на Балтийском и Северных морях, и даже на Дальнем Востоке. Однако самые яростные, самые кровопролитные сражения происходили в Крыму и на Чёрном море.

Противниками России в той войне выступили коалиционные силы Великобритании, Франции, Сардинии, Османской империи, Абхазии и Северо-Кавказского имамата. Нейтралитет сохранили Пруссия, Австрия и Шведско-Норвежская уния.

Интересно, что историки бывших противоборствующих держав до сих пор расходятся во мнениях о причинах Крымской войны.

Так, официальная точка зрения Великобритании сводится к тому, что виновником войны является российский император Николай I, затеявший конфликт за мировое господство на Балканах и Ближнем Востоке.

В Турции считают, что виной всему стремление России установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, чтобы сделать Чёрное море своим внутренним.

Российские историки признают, что одной из причин Крымской войны стала избыточно жёсткая политика Николая I, однако также считают, что до войны довела любовь Англичанки соваться во чужие дела, раздувая своё влияние.

Как уже говорилось выше, одним из поводов для начала Крымской войны был религиозный: Османская империя передала под полный контроль Римского престола Храм Гроба Господня, что вызвало резкое неприятие у православной конфессии, лидером и покровителем которой выступала Россия.

Россия выслала ультиматум Османской империи, по которому требовала вернуть общий доступ к ключам от храма. Турецкий султан ответил резким отказом и его поддержали Франция и Англия. В ответ Россия ввела войска в Дунайские княжества.

Начался этап русско-турецкого конфликта 1853-1854 годов, когда царское правительство ещё надеялось на поддержку Европы, хотя бы моральную, в христианской войне против басурман.

30 ноября 1854 года (по новому стилю) между русским и турецким флотами состоялось Синопское сражение, после которого в военный конфликт на стороне Турции вступили Великобритания и Франция, в результате чего образовались две линии фронта – в Закавказье и в Крыму.

2 марта 1855 года умер император Николай I, оставив своему сыну Александру II трон и тяжёлое наследие в виде идущей к неминуемому поражению войны, осложненной провалами в финансах и экономике.

В отличие от отца, Александр II имел другой взгляд на конфликт с Европой и не без оснований полагал, что ошибок можно было избежать через дипломатию и идя на определённые компромиссы. Теперь уже Александру II предстояло завершить самую неудачную за полтора столетия войну России.

Героический Севастополь продержался до сентября 1855 года, но мужество русских солдат и моряков не смогло переломить ход войны – город пал. К концу 1855 года основные боевые действия фактически прекратились. У России не было сил и резервов для перехода в контрнаступление, а в лагере её противников усилились разногласия относительно дальнейших действий.

Война еще продолжалась, однако началось сближение Франции и России. Это вызвало сильную изжогу при австрийском и других европейских дворах. Причём, именно Вена выступала с наиболее непримиримых позиций, предлагая внести в будущий мирный договор неприемлемые для России требования.

Инициатива заключения мира принадлежит Наполеону III, назвавшему Николая I своим другом и выразившего соболезнования наследнику русского престола. Саксонский посланник, передавший эти слова, также добавил, что французская сторона не хотела войны и вынуждена была в ней участвовать из-за «обстоятельств непреодолимой силы».

Благодаря двойственной политике Франции, желавшей уравнять отношения и с Европой, и с Россией, позволила избежать включения в трактат некоторых опасных для Александра II пунктов, касавшихся территорий Польши и Кавказа, а также Азовского моря.

Внимательно наблюдавшая за потеплением российско-французских отношений, нейтральная Австрия не желала идти на компромиссы ввиду того, что они не несли никакой выгоды венскому престолу. Из этих соображений императором Францем-Иосифом был вынесен ультиматум Александру II, чтобы тот безоговорочно выполнил европейские требования в ущерб интересам России.

Пруссия также была готова нарушить нейтралитет, если Россия не примет условия ультиматума. Внимательно следившие за ходом войны стервятники начали слетаться в предчувствии большой поживы.

Ситуация для России складывалась крайне тяжёлая. Принять унизительный ультиматум – значит выпасть из обоймы великих держав, превратившись из субъекта политики в объект. Отказ выполнить условия объединённой Европы значил, что в войне на стороне антироссийской коалиции выступят превосходящие силы, отразить которые Россия была не в состоянии.

Характерно, что яростнее всех выпрыгивала из панталон Великобритания, мечтавшая о продолжении войны, дабы окончательно добить Россию, уничтожить её военные укрепления на Чёрном море вместе с Черноморским флотом, вытеснить с Кавказа и лишить лица в международных отношениях.

Воспылавший внезапным дружелюбием к России Наполеон III считал иначе: Франция свою миссию выполнила, целей достигла, а продолжение войны только усилило бы Великобританию и Османскую империю, что совершенно не устраивало французского императора, считавшего, что Россия должна сохранить силы ради баланса в европейской политике.

Ультиматум Франца-Иосифа сводился к пяти пунктам:

1.Замена русского протектората над Сербией и Валахией протекторатом всех великих держав;

2.Установление свободы плавания в устьях Дуная;

3.Недопущение прохода чьих-либо эскадр через Дарданеллы и Босфор в Чёрное море, запрет России и Турции держать на Чёрном море военный флот и иметь на берегах этого моря арсеналы и военные укрепления;

4.Отказ России от покровительства православным подданным султана;

5.Уступка Россией в пользу Молдавии участка Бессарабии, прилегающего к Дунаю.

При Николае I на подобные хотелки следовал однозначный и жёсткий ответ. Однако, как мы помним, подобная позиция царя как раз и привела Россию к войне против широкой европейской коалиции в союзе с османами.

Александр II проводит два совещания и, невзирая на мнение некоторых советников, принимает решение о согласии выполнить условия ультиматума, кроме последнего пункта, как на меньшее из зол.

Глава российского МИД граф Нессельроде отправляет извещение о принятии требований союзников 4 января 1856 г. Представители Австрии и России подписывают соглашение, в котором значится, что пункты ультиматума – это только предварительные условия мирного договора, а сами переговоры будут проводиться в Париже.

В феврале 1856 г. в Париж на конгресс прибыли облечённые полномочиями дипломаты:

Россию представляли граф А. Орлов и посол России во Франции Ф. Бруннов;

Представлять Великобританию прибыли лорд Д. В. Кларендон и посол Г. Уэлсли;

Посланниками Турции стали визирь Али-паша и посол во Франции Джамаль-бей;

От Франции – граф А. Валевский и посол в Турции А. де Буркене.

Также в переговорах участвовали послы из Австрии, Сардинии и Пруссии. Окончательная версия «Парижского трактата» была подписана 30 марта.

Спасительным для России было то обстоятельство, что в списке желающих её поражения было слишком много любителей на халяву присоединиться к пиру победителей, примкнув к войне под занавес, не ударив при этом палец о палец. Делильщики шкуры неубитого русского медведя толпились и сталкивались лбами подобно баранам, а их устремления не просто не совпадали, но были порой диаметрально противоположны.

В этой связи задачей русских послов было – сыграть на противоречиях между союзниками для последующей денонсации Парижского мира или хотя бы не допустить новых условий, которые ущемлявших интересы России.

Разгулявшиеся аппетиты союзников по антироссийской коалиции как нельзя лучше способствовали этой задаче, поскольку интересы Великобритании и Австрии постепенно вступили в контры с интересами Франции.

Это позволило ограничиться в мирном договоре уже предъявленными к России требованиями, выведя за скобки принадлежность Польши и Кавказа, нейтралитет Азовского моря, а также выплату Россией контрибуции за проигранную войну.

Россия также обязалась не возводить укреплений на Аландских островах в Балтийском море, возвращала османам армянский город Карс с крепостью и прилегающими территориями, получая в обмен захваченный у неё Севастополь, Балаклаву, Керчь, Евпаторию и другие крымские города.

В Петербурге мирный договор сочли заключенным на весьма приемлемых условиях, за что российские дипломаты Орлов и Бруннов были награждены Александром II.

В общем, по меткой формулировке Аль Капоне, «пистолетом и добрым словом проще добиться успеха, чем одним только пистолетом».

Крымская война нанесла тяжелейший удар по экономике России. На неё было истрачено более 800 миллионов рублей, при этом национальная валюта обесценилась вдвое из-за печатания необеспеченных бумажных денег для финансирования военных расходов. Вплоть до 1870 года, бюджет Российской империи оставался дефицитным.

Потери русских в Крыму составили 128 669 человек, союзников – англичан, французов, турок и сардинцев – не менее 150 000.

Но главное, что Крымская война наглядно показала – Россия в том состоянии, которое оставило ей правление Николая I, неспособна на равных конкурировать с другими великими державами ни в военном, ни в экономическом отношении. Перед Александром II встал выбор: сохранить текущее положение вещей, постепенно скатываясь на задворки Европы, либо начать сложные, дорогостоящие, но жизненно важные преобразования.

Александр II выбрал второе, войдя в историю как один из главных реформаторов Российского государства. Из поражения в Крымской войне его правительством были сделаны правильные выводы, позволившие впоследствии денонсировать «Парижский трактат» и вновь вывести Россию в число великих держав.