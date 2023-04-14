Военное сотрудничество Москвы и Пекина активизируется: в РФ летит глава Минобороны КНР

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16 апреля Москву с официальным визитом посетит министр обороны Китая Ли Шанфу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

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«В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения между вооруженными силами Китая и России поддерживают высокий уровень функционирования, достигнут новый прогресс в стратегических коммуникациях, совместных учениях и практическом сотрудничестве», — заявил Кэфэй.

Визит пройдет по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и продлится с 16 по 19 апреля. Кроме того, китайская делегация проведет переговоры с руководством российской армии, а Шанфу посетит военные учебные заведения на территории РФ.

При этом представитель Минобороны Китая добавил, что «взаимодействие между вооруженными силами двух стран обогащает содержание российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху»

Ли Шанфу утвержден на должность министра в марте.

Ранее он занимал должности директора космодрома Сичан, заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК, а в 2017-2022 годах возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

Примечательно, что в 2018-м минфин США ввел санкции против департамента и лично Ли Шанфу за военное сотрудничество с Россией.

«Стоит отметить, что буквально перед анонсируемым визитом, США обвинили военное руководство Китая в том, что в начале 2023-го года оно приняло решение о начале поставок летального вооружения в РФ. Китай эти обвинения официально отрицал и заявлял, что никаких поставок летального вооружения не осуществлялось (на практике, сейчас это различные коммерческие и промышленные дроны, ИСЗ, амуниция, военная медицина)», – комментирует предстоящий визит военный обозреватель Борис Рожин.

По его словам, после недавнего визита китайского лидера Си Цзиньпиня в Москву «контакты по линии различных ведомств между РФ и Китаем резко активизировалась даже в сравнении с достаточно интенсивным взаимодействием, существовавшим до визита».

Авторитетный портал «Военное обозрение» считает, что визит руководителя китайского военного ведомства в Россию в текущей ситуации весьма показателен.

«Для Запада и Украины он явно станет еще одним поводом для беспокойства. Ведь можно предположить, что руководители военных ведомств могут обсуждать оказание Китаем определенного содействия специальной военной операции на Украине. В последнее время связи между Россией и КНР становятся все более тесными, в том числе и в военном отношении. Хотя официально Китай и Россия не являются военными союзниками, многочисленные совместные военные учения и сотрудничество между армиями двух государств свидетельствуют, что Пекин и Москва осознают наличие общих рисков для двух государств и необходимости в случае чего противодействовать этим рискам совместными усилиями», – пишет портал.