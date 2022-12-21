Военное училище ДНР станет российским вузом

21.12.2022  21:05 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Образование, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Донецкое высшее военное училище станет частью системы высшего военного образования России.

Об этом сегодня на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Донецкое высшее военное училище станет частью системы высшего военного образования России. Об этом сегодня...

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«Наша высшая военная школа – одна из лучших в мире. В вузах Министерства обороны обучаются слушатели и курсанты из 55 государств. Это превышает показатели советского времени. С 1 сентября 2023 года сеть учебных заведений Вооруженных Сил пополнится Донецким высшим военным общевойсковым командным училищем», – сказал Шойгу.

Донецкое высшее общевойсковое командное училище (ДонВОКУ) ДНР появилось в 2014 году. До этого на данной территории располагалось Донецкоe высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева, выпускавшее политруков для этих родов войск. Его закрыли в 1995 году, ценное имущество перевезли во Львов, остальное разграбили. Покидая город, украинские войска заминировали училище. ДНР возродило учебное заведение и стало там готовить кадры для народного ополчения.

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