Военное училище ДНР станет российским вузом

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Донецкое высшее военное училище станет частью системы высшего военного образования России.

Об этом сегодня на заседании коллегии Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша высшая военная школа – одна из лучших в мире. В вузах Министерства обороны обучаются слушатели и курсанты из 55 государств. Это превышает показатели советского времени. С 1 сентября 2023 года сеть учебных заведений Вооруженных Сил пополнится Донецким высшим военным общевойсковым командным училищем», – сказал Шойгу.

Донецкое высшее общевойсковое командное училище (ДонВОКУ) ДНР появилось в 2014 году. До этого на данной территории располагалось Донецкоe высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева, выпускавшее политруков для этих родов войск. Его закрыли в 1995 году, ценное имущество перевезли во Львов, остальное разграбили. Покидая город, украинские войска заминировали училище. ДНР возродило учебное заведение и стало там готовить кадры для народного ополчения.