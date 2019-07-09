09.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Военного ЛНР осудили за сдачу Украине своего сослуживца

Верховный Суд ЛНР вынес приговор жителю Луганщины который, будучи завербованным СБУ, вывез на территорию Украины своего товарища, служившего в Народном ополчении ЛНР.

Об этом говориться в официальном заявлении на сайте Министерства государственной безопасности ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Стаханова Николая Полозова к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ст.335 УК ЛНР («Государственная измена»). В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Министерством государственной безопасности в отношении данного гражданина, установлено, что он оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики», – говорится в заявлении.

По словам Полозова, он был завербован сотрудниками СБУ, по заданию которых обманным путем вывез на территорию Украины своего товарища по ополчению Василия Крята, получив за это денежное вознаграждение в размере 4700 гривен.

«Одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера», – добавили в ведомстве.

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