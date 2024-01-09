Военной победы не будет, границ 91-го года тоже – Карасев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинским политикам пора признать, что вернуть территории и выйти на границы 91-го года в ближайшее время не удастся, равно как и не будет абсолютной военной победы над Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости.LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

При этом Карасев подчеркнул, что и признавать официально утраченные территории российскими никто не будет.

«Вот дилемма – или границы 91-го года, или страна победит. Что такое победа? Возможна ли абсолютная военная победа в данной ситуации? Невозможна абсолютная военная победа – то есть, в ближайшее время освободить территории и выйти на границы 91-го года. Все уже говорят, на Западе говорят открытым текстом – чего мы тут будем еще давать какие-то несбыточные обещания, надежды и прочее? Политик – это реалист, а не романтик-идеалист. Другое дело, что никто не отказывается от территорий, которые сегодня оккупированы, просто надо понять, как их вернуть, как они будут возвращаться, когда они могут быть», – заявил Карасев.