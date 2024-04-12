Военнообязанные украинцы платят огромные суммы, чтобы бежать из страны

Игорь Шкапа.  
12.04.2024 14:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Общество, СБУ, Украина


Военнообязанные украинцы придумывают новые возможности, позволяющие покинуть страну, из которой им запрещен выезд. Как сообщает пресс-служба СБУ, заблокированы «еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда потенциальных призывников за границу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Стоимость услуги составляла до 15 тысяч долларов.

Военнообязанные украинцы придумывают новые возможности, позволяющие покинуть страну, из которой им запрещен выезд. Как...

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Так, в Одесской области был налажен канал миграции в Приднестровье. Для пересечения границы использовалась моторная лодка, которую запускали только в ночное время суток.

«Во Львовской области по материалам СБУ перед судом предстанет 33-летний киевлянин, который вместе с сообщником пытался нелегально переправить в Евросоюз шестерых военнообязанных. Для этого фигуранты незаконно внесли своих клиентов в систему «Шлях» как волонтеров благотворительной организации, занимающейся перевозкой гуманитарной помощи», – говорится в сообщении.

А вот в Черкасской области уклонистов вывозили за границу под видом водителей международных пассажирских перевозок. Отмечается, что стремящихся бежать из страны устраивали водителями заграничных рейсов, совершаемых одной из компаний-перевозчиков.

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