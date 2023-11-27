Военнообязанные уносят ноги с предприятий, чтобы не попасть в окопы – глава Федерации металлургов Украины

Военнообязанные работники металлургической отрасли бегут с предприятий, потому что рискуют быть мобилизованными.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил глава совета Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Беленького, из-за того, что предприятия отрасли работают «в белую», их сотрудники являются «абсолютно прозрачными» для военкоматов.

«Мы сегодня имеем огромные проблемы с тем, чтобы все наши вакантные должности занять квалифицированными рабочими. Иногда уже и даже уровень квалификации, который нам нужен, уменьшаем, требования к нему. Но все равно – людей катастрофически не хватает. В первую очередь это связано, понятно, с вопросами мобилизации…

В чем главная проблема – в том, что наша отрасль работает полностью «в белую». То есть, если сотрудник трудоустраивается на металлургический комбинат, горно-обогатительный комбинат, он получает полностью официальную зарплату, платит налоги с этой зарплаты, и, в том числе, он становится абсолютно прозрачным как для центров комплектации, которые занимаются мобилизацией, так и для всех остальных контролирующих органов.

К сожалению, сегодня не все готовы к такой прозрачности… и просто, скажу честно, есть не единичные случаи, когда люди, я имею в виду, в первую очередь, военнообязанных, просто увольняются, находят себе какую-то неофициальную работу – с единственной целью, чтобы их не мобилизовали, потому что в «белом» бизнесе это огромная проблема», – заключил Беленький.