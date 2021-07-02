02.07.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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Военнослужащие ЦАР освободили от боевиков город Алиндао

Бойцы правительственной армии Центральноафриканской Республики FACA выбили боевиков из города Алиндао на юге страны....

Бойцы правительственной армии Центральноафриканской Республики FACA выбили боевиков из города Алиндао на юге страны.

Некоторые районы населенного пункта около суток были оккупированы членами бандформирования «Союз за мир в ЦАР», входящего в состав конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (КПП).

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Отряды FACA приняли решение о тактическом отступлении. Проконсультировавшись с российскими инструкторами и перегруппировавшись, бойцы начали новое наступление на позиции радикалов.

Подготовленным россиянами военнослужащим удалось выбить боевиков из города. Известно, что инструкторы, которых на Западе называют «ЧВК Вагнера», несколько лет занимаются подготовкой вооруженных сил ЦАР.

Местные жители Алиндао в беседе с журналистами Ndjoni Sango рассказали о положении дел в освобожденном городе. Они объяснили, что после прибытия подкрепления к FACA ситуация стабилизировалась. Боевики бежали из города, бросив снаряжение.

Боевики из конгломерата группировок КПП промышляют грабежами и убийствами в оккупированных городах. Об этом также говорится в недавнем докладе экспертов ООН.

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