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23.03.2021, Дамаск, Иван Добровольский
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Сирия, терроризм
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Военнослужащие САА погибли в результате атаки боевиков на востоке Сирии


Стало известно о потерях в рядах правительственной армии САР из-за атаки боевиков в Эс-Сухне.

Террористы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация запрещена в России) устроили засаду на востоке провинции Хомс, у населенного пункта Эс-Сухна.

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Об этом сообщает издание Rojava Network. Радикалы атаковали колонну САА на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор. Сообщается о раненых и погибших солдатах правительственной армии.

Нападения боевиков на востоке Сирии участились в последнее время. Радикалы скрываются в пустыне, регулярно устраивая засады вдоль трассы.

Их целью обычно становятся колонны сирийской армии. Военнослужащие не справляются с растущей террористической угрозой, несмотря на операции по зачистке территорий от боевиков ИГ.

Эксперты связывают активность радикалов с неподтвержденными сообщениями о выводе из региона бойцов российской «ЧВК Вагнера».

Жители восточной части Сирии сомневаются в способности правительственных войск защитить их поселения от нападок ИГ. Они оставляют на своих домах послания для россиян с просьбой вернуться.


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