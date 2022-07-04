Военную тактику в Зе-Офисе заимствуют из компьютерных игр – Трухан
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что один возвращённый по обмену «азовец» – настолько «прокачанный комиссар», что может контролировать сотню «юнитов» украинской теробороны.
Об этом в эфире YouTube-канала «Pоlitwera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Подоляк заявил, что теперь один возвращённый азовец будет контролировать сто теробороновцев, и эти сто троборновцев погибнут, но убьют десять наших. Итого, значит, мы 430 жизней сделали. У меня один вопрос – это уже дебилизм или ещё лечится? По одной простой причине, что его с таким подходом пошлёт даже капитан.
Я командовал учебной ротой 121 человек, свежепобритые, с ошалевшими глазами только с поезда – 18-20 лет. Так вот, для того, чтобы контролировать 120 человек, был нужен я (командир роты), замполита у меня не было, мне сказали – ты сам политрук, сам справишься, людей нет. У меня было 4 командира взвода, старшина взвода, ещё 4 замкомвзвода, и через неделю я назначил в каждом отделении ещё по 3 добросовестных хлопца», – объяснил Трухан.
Он предположил, что военную тактику Подоляк берёт на основе компьютерных игр.
«И вот тут один азовец сто будет контролировать тероборонцев. Разговариваю, сегодня с другом с Украины, он компьютерщик, он сразу вспомнил, он говорит – это была такая игра, в этой игре один прокачанный комиссар, который один контролировал сто юнитов», – рассказал военный эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.