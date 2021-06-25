25.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, дискриминация, Крым, Политические репрессии, Сюжет дня, Украина
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Военные администрации, поражение в правах: У Порошенко раскрыли план репрессий для Крыма

Новости УкраиныВ случае захвата Крыма, Украина должна лишить гражданства всех, кого сочтет пособниками России, ввести...

В случае захвата Крыма, Украина должна лишить гражданства всех, кого сочтет пособниками России, ввести военные администрации и на пять лет запретить проведение выборов на полуострове.

Об этом в эфире 5 канала заявил уроженец Керчи, политтехнолог, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, принять закон относительно коллаборации. Нужно лишать гражданства, в том числе наших тех граждан Украины. Жесткий шаг, но кто сотрудничал, замешан в преступлениях – нужно лишать гражданства.

Второе – сформировать и провести выборы, сформировать местные администрации. Сначала они должны быть военными, а потом через какое-то время провести выборы. Нужно сделать, как в Германии сделали, – минимум пять лет никаких выборов проводить не нужно.

И внести изменения в Конституцию, дать больше прав коренным народам Крыма, крымско-татарскому народу, в первую очередь, украинскому народу, увеличить присутствие украинского и крымско-татарского языков», – заявил Березовец.

Ранее Березовец рассказывал, что его отец не чурался работать то с советскими коммунистами, то с украинскими националистами.


«Папа у меня был, конечно, коммунистом, он был одним из руководителей Компартии в Керчи. Во время путча он написал заявление о выходе из Компартии. Он потом возглавил крымский «Рух», очень близко дружил с покойным Черноволом. Как-то под его влиянием, наверно, это все со мной и произошло», – сказал нынешний пропагандист Порошенко.

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