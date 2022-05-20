Военные аналитики: Деблокада украинских портов физически невозможна

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Новости Украины

Россия не допустит повторения попыток захватить остров Змеиный в Черном море, наподобие той, что была предпринята накануне 9 мая.

Об этом, спустя несколько дней после разговора с американским коллегой, заявил, выступая на Коллегии Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шойгу напомнил, что в результате попытки украинских войск захватить остров Змеиный, находящийся под контролем российских военных, ВСУ потеряли большое количество квалифицированных военнослужащих, а также за три дня лишились нескольких десятков единиц техники.

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом. Российскими Вооружёнными силами ликвидировано более 50 военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолёта противника, 10 вертолётов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера. Подчеркну, что любые провокации и впредь будут жёстко пресекаться», – заявил Шойгу.

Не исключено, что попытки взять остров под свой контроль могут быть связаны с планами Запада вывезти зерно, заблокированное в украинских торговых портах. О таких намерениях ранее заявлял президент США Джо Байден и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Так, ранее в агентстве Reuters появилась информация о том, что США приняли решение снимать морскую блокаду для вывоза зерна, для чего готовят поставку в Украину противокорабельных ракет большой дальности.

«Здесь остается неясным вопрос, как эти комплексы смогут помешать береговым «Искандерам» из Крыма, активно работающим по нашему региону? И главное, как в борьбе за снятие блокады уберечь портовую инфраструктуру Большой Одессы, если при потере контроля Россия захочет ее разбомбить? Ведь тогда вопрос с морским вывозом зерна отпадет окончательно. Но из данных планов следует, что боевые действия под Одессой могут начаться параллельно с битвой за Донбасс, а не после нее, как я предполагал ранее», – пишет в своем блоге одесский политик Вячеслав Азаров.

О том, что попытки атаковать остров связаны с вывозом зерна, говорит и генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.

«Конечно, это в значительной степени, связано с потребностью вывезти зерно, потому что Запад стоит перед проблемами обеспечения продовольствием. Заблокированное в Одессе зерно, конечно, им нужно, а Змеиный мешает. Он мешает и ряду других операций Запада. Мы контролируем побережье Черного моря, в частности, румынскую часть, а из Румынии поставляется вооружение на Украину. Но главным образом сейчас это зерно и освобождение от блокады Одессы. Эту задачу ставит Запад, а решает Украина своими силами, теряя людей и свою технику. В то же время киевский режим не задумывается над тем, а чем кормить население, если вывезти зерно, ведь с посевной большие проблемы. Лучшего решения, чем вывезти зерно морем, нет, поэтому эти попытки могут повториться», – заявил Решетников «ПолитНавигатору».

Военный эксперт Александр Храмчихин также не исключает повторных попыток атаковать остров, но считает, что разблокировать украинские порты – непосильная задача не только для ВСУ, но и для стран Запада.

«Я не понимаю, как атаки на Змеиный помогут разблокировать порты. Я не представляю себе силового прорыва блокады со стороны кого бы то ни было. Об Украине говорить нечего – у нее уже просто нет флота, но со стороны Запада тоже не представляю, тем более, что Турция закрыла проливы для всех военных кораблей вообще», – убежден Храмчихин.