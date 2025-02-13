Военные базы России в Одессе и Харькове: Киеву предложили условия для перемирия

Анатолий Лапин.  
13.02.2025 14:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2109
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине, если она хочет завершить конфликт, придется согласиться на присутствие российских военных на своей территории.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине, если она хочет завершить конфликт, придется согласиться на присутствие российских военных на своей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я считаю, для нас приемлемы два варианта. Ну, признак общий для первого и второго варианта — это отказ от своих вооруженных сил в Киеве, это их реформирование до небольших сил самообороны, это выборы нового руководства государства, лояльного к России, признающего Россию как доброго соседа, установление дипломатических отношений.

А вот по территории как раз мои два варианта разнятся. Один вариант мы признаем, значит, остальную Украину, они признают наши законные территории. Крым – это вне обсуждений, Донбасс, Запорожье, Херсонщина.

Но тогда мы выставляем свои военные базы в этом варианте. В Одессе — обязательно, в Харькове — обязательно, и на границах Молдавия, там же у нас Приднестровье и Румыния — государство, входящее в НАТО. У нас там Польша натовская, у нас там Венгрия натовская. Вот тогда этот вариант. Либо мы забираем все по Днепру плюс Одесса. Вот тогда два варианта. Ну, пока что смотрим, наблюдаем. Все зависит от воли руководства. Воля есть», – заявил Сладков.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить