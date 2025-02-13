Военные базы России в Одессе и Харькове: Киеву предложили условия для перемирия

Украине, если она хочет завершить конфликт, придется согласиться на присутствие российских военных на своей территории.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Сладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, для нас приемлемы два варианта. Ну, признак общий для первого и второго варианта — это отказ от своих вооруженных сил в Киеве, это их реформирование до небольших сил самообороны, это выборы нового руководства государства, лояльного к России, признающего Россию как доброго соседа, установление дипломатических отношений.

А вот по территории как раз мои два варианта разнятся. Один вариант мы признаем, значит, остальную Украину, они признают наши законные территории. Крым – это вне обсуждений, Донбасс, Запорожье, Херсонщина.

Но тогда мы выставляем свои военные базы в этом варианте. В Одессе — обязательно, в Харькове — обязательно, и на границах Молдавия, там же у нас Приднестровье и Румыния — государство, входящее в НАТО. У нас там Польша натовская, у нас там Венгрия натовская. Вот тогда этот вариант. Либо мы забираем все по Днепру плюс Одесса. Вот тогда два варианта. Ну, пока что смотрим, наблюдаем. Все зависит от воли руководства. Воля есть», – заявил Сладков.