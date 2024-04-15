Военные базы США в Румынии и Польше могут быть использованы для оккупации Западной Украины

Дьердь Габор.  
15.04.2024 12:35
  (Мск) , Будапешт
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Вооруженные силы, Дзен, Западная Украина, Польша, Румыния, Украина


Американские военные базы на территории Румынии и Польше могут быть использованы лидерами Бухареста и Варшавы как способ удовлетворения собственных территориальных притязаний. Кроме того, таким образом НАТО будет держать Россию под контролем в регионе, говорит венгерский политолог Петер Фехель, близкий к правительству Виктора Орбана.

В материале, опубликованном в блоге «Оружие и стратегия» на платформе Substack, Петер Фехер, который освещает Центральную Европу, страны Вышеградской группы, Балканы, Украину и Турцию для издания Magyar Hírlap, упоминает возможность размещения американских войск в Румынии и Польше для использования в действиях по оккупации западной части Украины: как способ держать под контролем региональные амбиции Москвы, а также удовлетворить территориальные претензии чиновников из Бухареста и Варшавы.

Американские военные базы на территории Румынии и Польше могут быть использованы лидерами Бухареста и...

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Американские чиновники стремились построить военные базы в обеих странах ещё до войны на Украине, пишет журналист. При администрации президента Барака Обамы была достигнута договоренность о строительстве систем противоракетной обороны, расположенных в Румынии и Польше.

«Официально они были размещены в обеих странах для противодействия потенциальной угрозе, исходящей от иранских ракет, однако Москва утверждает, что поставленные США системы ПВО нацелены на Россию», – указывает публицист.

Автор напоминает, что как Румыния, так и Польша имеют территориальные претензии к Украине, которые не выдвигают официально, но говорят о них открыто.

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