Военные базы за границей позволят России решить внутренние проблемы – эксперт

14.09.2021 12:19 (Мск), Москва, Максим Карпенко

России нужно создавать свои военные базы на территории разных стран мира – это позволит ей решить внутренние проблемы и поднять экономику за счет распространения своего влияния.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экономический эксперт Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Делягина, российские базы могли бы появиться в странах Африки, Венесуэле, на Кубе и во Вьетнаме.

«Это то, что обеспечивает прибыль, то, что обеспечивает безопасность вашего бизнеса, то, что обеспечивает лояльность местных ханов или царьков. Военная база, которая используется правильно, – это признак власти, вашей власти над соответствующим регионом или вашего влияния в соответствующем регионе. Если вы это влияние неспособны конвертировать в деньги, неспособны зарабатывать на этом влиянии, это ваши проблемы. Но без военной силы зарабатывать достаточно сложно», – сказал Делягин.

«У нас очень много проблем внутренних, но для того, чтобы решать внутренние проблемы, нужно иметь возможность зарабатывать деньги за рубежом. Нужно, чтобы иностранцы, грубо говоря, работали на нас. Без военных баз обеспечить это почти невозможно. Безусловно, не в каждой точке мира должна быть наша база, военная база должна быть активом, а не пассивом и так далее, но в принипе, военные базы абсолютно необходимо», – добавил эксперт.

«Я бы открыл в Стамбуле, в Гибралтаре, в Суэцком канале, в Панамском канале, но кто же мне даст? Африка – это регион, в котором население вырастет вдвое в обозримом будущем. Они бедные, конечно, они не очень культурные, но они будут что-то потреблять и для обеспечения этого потребления им вполне можно будет что-то продавать. Но для того, чтобы вы могли продавать, чтобы вас не грабили, нужна военная сила», – говорит Делягин.

«В Венесуэлу наши отправили порядка 100 или 120 военнослужащих, и на этом разговор о государственном перевороте в Венесуэле закончился. Венесуэла – это место, где мы можем при желании разместить свои стратегические бомбардировщики для того, чтобы американцы были поспокойнее. Второе – Венесуэла – это обладатель самого крупного в мире нефтяного запаса, то есть, мы сделали хороший бизнес – мы обеспечили суверенитет неудачливой, но не самой плохой стране мира и на этом неплохо зарабатывает российский государственный бизнес», – отметил экономист.

«Во Вьетнаме потрясающе хорошая бухта, это практически новый Сингапур должен был бы быть. Наши этого не сделали, вьетнамцы тоже по каким-то причинам тормозят. Но под нашим контролем это мог бы быть новый Сингапур или новый Гонконг, просто потому что мы могли бы это сделать как страна, не участвующая в Азиатско-Тихоокеанском бизнесе и поэтому нам бы доверяли как третьей стороне.

На Кубе, в Лурдесе мы слушали всю Америку, знали, о чем два сотрудника Пентагона говорят друг с другом по телефону, благодаря Лурдесу, и при этом мы еще оскорбили кубинцев страшно, уйдя из Лурдеса без согласования с ними», – заявил Делягин.