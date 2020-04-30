Военные биологи США поставили Украину в один ряд со странами Африки и Южной Азии

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

СБУ никак не комментирует вопрос о бактериологических лабораториях США на Украине, хотя и может, и должна.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявление посольства США о бактериологических лабораториях на территории Украины хоть и исчезла, но я успел её сохранить и разместить у себя в социальных сетях. Я бы это не комментировал, потому что это выглядит как межпланетный шахматный турнир, но, когда само посольство США разместило это у себя на официальном ресурсе, конечно, теперь это стоит комментировать.

Я нашел в открытых в англоязычных источниках карту, и оказывается, такие лаборатории есть только в Африке, Южной Азии и на Украине – там, где с развитием есть определенные проблемы. В развитых странах этих лабораторий нет», – рассказал Портнов.

Он призвал СБУ «не отжимать бизнес в Киеве», а ответить на интересующие население вопросы, которые входят в их юрисдикцию.

«Давайте тогда задумаемся, а что они там такого исследуют, что они не могут исследовать у себя в стране? Что там такого загадочного происходит, чтобы это именно США такими лабораториями владела? Борьба с паразитами, насекомыми, гусеницами? Разведение новых птиц? Что там происходит? Генная модификация какая-то? Или это опыты какие-то?

Я не хочу конспирологией и теорией заговора обрастать, но вопрос же, есть. Раз есть такой вопрос, украинская власть… у неё для этого есть спецслужбы, к примеру, СБУ. Которые не должны ходить по киевским офисам и отнимать бизнес у предпринимателей, а заниматься вот такими вот вопросами.

Надо чтобы они объяснили, сказали: «Ребята ничего страшного, это обычные опыты». Или наоборот объяснить, что точно такие же лаборатории есть во всех странах, просто их на карте нет. Что это прекрасные лаборатории, что без них у нас плохо пойдут дела», – добавил спикер.

«Сами же мы такие лаборатории не умеем делать, у нас нет химиков и биологов. У нас нет интеллектуальных людей в науке, поэтому мы завезли иностранные организации.

В чем секрет этого вопроса? Поэтому, я считаю, что нам нужно поддавливать, что исследуют? Почему в такой секретности, почему только в неразвитых странах? Они могут ответить на этот вопрос, а обратите внимание – ответов нет», – резюмировал Андрей Портнов.