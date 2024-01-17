Военные цели и действия Киева на руку России – Карасев

Российская армия будет продолжать уничтожение украинских складов и объектов ВПК, чтобы ВСУ не смогли подготовиться к своему следующему наступлению.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас накопили ресурсы, месяц или два будут проводить воздушные операции. После того, как выбьют наш ВПК, потом они начнут ждать, когда мы начнём наступать», – сказал Стариков.

В свою очередь, Вадим Карасёв отметил, что назначенная Киевом военная цель по возвращению границ 1991 года выгодна в первую очередь России.

«Но ведь Зеленский всё время говорит, что мы должны всё время наступать, освобождать территории – и выйти на границы 1991 года. А оборонная стратегия означает удержание рубежей по границам 1991 года.

То есть, России выгодно, чтобы мы эту цель, возвращение к границам 1991 года, ставили в качестве военной оперативной задачи. Потому что таким способом будут выбиваться все наши ресурсы», – возмутился политолог.