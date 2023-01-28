Военные цели США и Украины могут разойтись – Карасев

Анатолий Лапин.  
28.01.2023 15:25
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Если наступление ВСУ будет неудачным, то США потребуют от Киева пойти на переговоры, тогда как Украина заявляет о желании вернуть земли в границах 1991 года.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если наступление ВСУ будет неудачным, то США потребуют от Киева пойти на переговоры, тогда...

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«На каком-то этапе войны военные цели Украины и военные цели США могут разойтись, они могут не совпадать. На каком-то этапе они совпадают, военные цели США и Украины, а на каком-то могут и разойтись – допускается такое. Понятно, почему. Военная цель какая у Украины? Освобождение всех территорий, выйти на границы 91-го года. А будет ли это являться военными целями США через два-три месяца – это еще вопрос…

Американцы уже щупали это не раз, уже не раз намекали, и не только намекали, и западная пресса пишет сегодня тоже», – сказал эксперт.

«Вот «Нью-Йорк Таймс» в редакционной колонке, это значит, что это мнение редакции, общее мнение редакции и издателя. «Нью-Йорк Таймс» – это одна из ключевых газет, что если не получится это наступление, значит придется садиться за стол переговоров», – считает Карасев.

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