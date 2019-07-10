Военные ДНР обвинили ВСУ в уничтожении урожая

10.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные целенаправленно поджигают обстрелами из дальнобойной артиллерии созревшие урожаи в глубине территории ДНР.

Такое мнение озвучил заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его версии, командующий «ООС» Александр Сырский будто бы отдал приказ на ведение огня по населённым пунктам в глубине республики с применением запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 и 122-мм.

«Явным тому доказательством является артиллерийский обстрел населённого пункта Веденское по указанию военного преступника командира 36-й бригады ВСУ Гнатова, неоднократно отличившегося целенаправленными обстрелами мирного населения. В результате обстрела произошло возгорание поля с урожаем пшеницы площадью 10 гектаров», – рассказал Даниил Безсонов.

«Необходимо отметить, что командование начало осуществление своего плана именно в период уборки урожая, когда зерновые культуры созрели и имеют наивысшую степень воспламеняемости, что облегчает работу по его уничтожению», – утверждает Безсонов.