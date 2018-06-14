14.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Военные ДНР спрогнозировали ситуацию в Донбассе на время ЧМ-2018

Находящиеся на линии соприкосновения военнослужащие ДНР ожидают новых военных провокаций со стороны украинской армии во время ЧМ-2018, но при этом не падают духом и продолжают держать оборону.

Об этом в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал командир одного из боевых взводов Вооружённых сил ДНР с позывным «Шаман».

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«Шаман»: Я офицер одного из подразделений находящегося на северо-западных подступах к Донецку. Позывной – «Шаман». Обстановка у нас стабильно тяжёлая, противник постоянно провоцирует нас, но мы на провокации не поддаёмся, если и приходится отвечать, то отвечаем только стрелковым и только по приказу командования.

Подразделение для сохранения личного состава проводит инженерные работы, мы строим блиндажи, чтобы личный состав во время отдыха чувствовал себя комфортно и безопасно. Также мы проводим минно-заградительные работы и сооружаем вторую линию обороны. На позициях существуют посты ПВО для борьбы с беспилотниками противника, которые появляются довольно-таки часто. Противник регулярно пытается вести разведку наших позиций, но мы стараемся не показывать ему своих секретов. Маскировка у нас отличная.

«ПолитНавигатор»: Каких-то действий ВСУ ожидаете во время Чемпионата мира по футболу?

«Шаман»: Мы надеемся, что серьёзного наступления не будет, но жёсткие провокации будут по любому и неоднократно, тем более, что уже были попытки прорыва ДРГ которые наши подразделения отбили. Мы готовы отразить любые атаки противника.

Бывают случаи, когда работает одинокий пулемётчик, чтобы вытащить наших бойцов на снайпера, но ребята уже наученные, противник учится, и мы учимся воевать, но наш плюс в том, что мы на своей территории, и мы у себя дома.