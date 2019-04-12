Военные ДНР успешно отбили атаку украинских диверсантов

12.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала военнослужащих ДНР на линии соприкосновения, однако защитники Республики заставили диверсантов отступить, один был взят в плен.

Об этом говорится в заявлении Управления народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«11 апреля на Мариупольском направлении, в районе н.п. Широкино нашими военнослужащими была своевременно обнаружена группа противника. В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили один убитый и двое раненых. Один раненый предательски брошен на поле боя командованием группы и был обнаружен группой досмотра НМ ДНР. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь», – заявили в ведомстве.

Отмечается, что предварительно также была установлена личность задержанного диверсанта.

«В ходе предварительного опроса установлено, что задержанный является старшим солдатом Тофан И.И. Для проведения дальнейшего дознания, военнослужащий передан представителям МГБ республики», – сообщили в УНМ ДНР.