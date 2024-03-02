Военные доктрины стран НАТО потерпели полный крах на Украине – СБУшник

Сейчас на Украине сражаются две самые лучшие и опытные сухопутные армии мира, у Запада таких войск нет.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные доктрины стран НАТО, которые у них сейчас действуют, потерпели полный крах во время российско-украинской войны. То есть, они делали расчет на высокоточное оружие. Например, норма положенности по уничтожению взводного опорного пункта 130-150 152-мм артиллерийских снарядов. Это по боевым уставам бывшего СССР, кстати, и Украины тоже. А, согласно высокоточного оружия, у них где-то 3-4 или «Хаймарсы», или «Экскалибур». Поэтому, когда они нам давали, это же тоже всё считается. В итоге получается, что для того, чтобы Украина сдержала то давление, которое сейчас идёт… необходимо выпускать как можно больше – не высокоточных снарядов, которые бьют по целям, а тех, которые бьют по площадям. Всё меняется на наших глазах», – сказал Стариков.

Он добавил, что Запад не был готов к такой войне, поэтом вопрос снарядов останется острым.

«А как они это выпустят, если они провели демилитаризацию? Они же заводы все свои сократили. Они думали, что войн, таких, как российско-украинская, континентальных, промышленных не будет. Они рассчитывали, будут войны, как со слабыми государствами, типа бородачи, Ирак и тому подобное. А тут война равных государств. Наша армия, ВСУ, и российская армия совершенно одинаковы – кстати, в мире сейчас лучшие сухопутные армии по опыту и тому подобное. У Запада таких армий нет. Сейчас они строят заводы, а заводы построят через 2-3 года, а надо сейчас закупать. Вы говорите – деньги. Ну, выделят деньги. Что на 4 миллиарда можно дать? А что можно на них дать, если раньше снаряд 155-мм стоил 800 евро, а сейчас уже 6-8 тысяч? В десять раз вырос. Почему он вырос? Потому что всё частное», – подчеркнул эксперт.