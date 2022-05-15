Военные эксперты: Ленд-лиз для Украины – коррупционная схема верхушки США

Утвержденная в США программа ленд-лиза для Украины используется американской верхушкой как масштабная коррупционная схема.

Об этом говорили участники эфира на YouTube-канале «Politwera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США уже давно банкрот, просто об этом раньше догадывались, наконец, об этом начинают говорить: полностью обанкроченная страна, полный банкрот! Они досчитывают уже последние свои дни, в том виде, в котором мы всегда знали США», – заявил военный аналитик Андрей Мартьянов.

С ним согласился полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан.

«Так же и с ленд-лизом получается, ребята зарабатывают бабки… Один рейс борта из США, который сейчас идет на Польшу, это больше «ляма» баксов. Они завозят столько, сколько у нас завозит просто автомобильная бригада, разницы не имеет никакой. То есть это просто отмывание бабла. Но даже в этом отмывании бабла они уже потеряли всякую голову. Сколько «Джавелинов» в год они выпускают? Сказать? 1900 штук. А сколько они уже грохнули на ту Украину? Все это «освежение» будет, но они уже заигрались в эти все игрушки», – сказал Трухан.

Он пояснил, почему власти США неоднократно подчеркивали, что американские военные не будут направляться на Украину.

«Американское общество до сих пор больно Вьетнамским синдромом. Они же боятся до остервенения, что пойдут трупы, причем, не единицами, а так, что Арлингтон (американское военное кладбище в Арлингтоне – ред.) надо будет укомплектовывать 4 этажа уже.

Америка грузит ЧВК только для того, чтобы не подставлять своих солдат. У всех бешеные страховки, абсолютно дикие страховки. Почему выражение, что они от «пингвинов» идут, потому что они вечно все увешенные, и не дай бог там какой-нибудь пластины не окажется или он шнурок не так завяжет, он может страховку потерять.

Они не хотят рисковать жизнями своих солдат. Потому что у каждого избирателя в округ пришло 10 гробов, все – конгрессмена нет. И конгрессмен прекрасно это понимает» – объяснил военный.