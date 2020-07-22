22.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Греция, Политика, Турция
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Военные флоты Греции и Кипра готовы к боевому столкновению с эскадрой Турции


Греция и Кипр через международную систему оповещения НАВТЕКС аннулировали поданные ранее уведомления Турции о разведке шельфа в континентальных водах Греции и сейсмической разведке морского дна в континентальных водах Кипра.

При этом греческий и кипрский военные флоты приведены в боевую готовность.

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«Оповещение греческого флота призывает экипажи всех кораблей игнорировать незаконное турецкое уведомление, поскольку оно объявлено несанкционированной (турецкой – ред.) станцией и относится к незаконной деятельности в водах Греции», – говорится в уведомлении греческого военного флота.

В свою очередь Турция дала симметричный ответ, сообщив через НАВТЕКС о том, что новый, греческий и кипрский уведомления были объявлены со станций, которые «не авторизованы в конкретном регионе, где Турция намерена проводить разведку нефти и газа».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», греческие СМИ сообщают, что турецкое исследовательское судно «Орук Рейс», которое должно было проводить исследования, все еще стоит на якоре в турецком средиземноморском порту Анталии, по всей видимости из-за сильных ветров. При этом отмечена активность турецких боевых кораблей на военно-морской базе Аксаз на юге Эгейского моря неподалеку от Мармариса.


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