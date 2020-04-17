Военные готовят коридор, который отрежет Украину от моря, – данные из Молдовы

17.04.2020, Москва, Елена Острякова

Армия Приднестровья готовится к боевым действиям – как против Молдовы, так и против Украины.

Об этом в интервью украинскому сайту Defense Express заявил Росиан Василой, который руководил молдавской пограничной полицией в прозападном правительстве Майи Санду, отправленном в отставку в конце прошлого года.

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Он утверждает, что существует реальная угроза начала боевых действий «по команде из Москвы».

Якобы, по первому сценарию 7-тысячная группировка будет пытаться отрезать Молдову от дельты Дуная.

По второму – примет участие в операции по созданию коридора между Приднестровьем, «временно оккупированным Крымом» и Донбассом вдоль Черного и Азовского морей.

«В 2016 году в Приднестровье было проведено всего 48 учений, а по состоянию на апрель 2020 года мы уже имеем 182 мероприятия, из которых 65 – это классические военные учения. И, самое главное, – все это происходит в соответствии с директивами, которые утверждаются на уровне Западного военного округа РФ.

Вообще не существует отдельно военных формирований так называемой ПМР и российских подразделений. Есть лишь оккупационные войска. Все учения, которые проводятся так называемым министерством обороны ПМР, проводятся под строгим контролем штаба Оперативной группы российских войск в Приднестровье», – сказал Василой.