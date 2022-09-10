Военные говорят, что ответный удар по ВСУ ещё будет

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Новости Украины

Российские войска были вынуждены отступать на Харьковско-Изюмском направлении, поскольку здесь изначально конфигурация линии фронта была невыгодна для русских сил. Задача сейчас – выровнять линию фронта, перегруппироваться с минимальными потерями, сохранив жизни солдат и боевую технику.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал участник спецоперации. Он пояснил, почему русские войска отказались от идеи длительного удержания населенных пунктов.

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«ВС РФ не превращают города в крепости, а выманивают противника на открытую местность, где наносят ему максимальное поражение, минимизируя ущерб инфраструктуре городов и жертвы среди мирного населения», – утверждает источник.

По его словам, на участке фронта в Харьковской области Киев сформировал «ударный кулак», перебросив наиболее подготовленный личный состав, в том числе иностранных наемников. Кроме того, значительное количество поставляемой ВСУ западной техники сосредоточено в данном районе. Здесь собрана практически вся натовская артиллерия от немецкой САУ PzH 2000 до штатовской РСЗО HIMARS, не считая бронеавтомобилей HMMWV, Kirpi и прочего мотопехотного ресурса.

Перегруппировка отступающих русских сил сопровождается ударами по выдвигающимся вперед подразделениям ВСУ – поражение наносится ВКС, крылатыми ракетами, РСЗО. Параллельно ВС РФ продолжают использовать превосходство в воздухе и наносят огневое поражение тыловым базам и резервам противника. Для уничтожения прорвавшихся подразделений ВСУ активно применяются тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

Впрочем, на фоне эйфории от блицкрига потери украинской стороны будут замалчиваться Киевом. Даже если они достигнут нескольких тысяч человек, о чем свидетельствуют появившиеся в соцсетях кадры верениц машин скорой помощи в Киеве для доставки раненых в больницы.

По словам военного, «отступление необходимо для сохранения жизней российских солдат и дает базу для формирования полноценного ответного удара».