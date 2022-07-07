Военные могут взять власть на Украине нецивилизованными методами – Карасёв

В условиях войны, когда идет дезорганизация страны, партия военных остается единственной организованной силой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня бизнеса нет, среднего класса нет, потому что бизнес сегодня стоит. И единственным политическим классом, который может сформироваться в этих условиях, как раз могут быть военные. Что такое военные? Военные – это организация и сила.

Почему в Африке или каких-то слаборазвитых странах, государствах, часто военные приходили к власти, перевороты. Потому что единственная организованная сила. Потому что политические гражданские субъекты неорганизованные. И когда у нас война сегодня, и произошла дезорганизация общества и государства в этих условиях и реорганизация на других основаниях, военные могут составить политический субъект и новый правящий класс. Военный класс и так называемая новая военная аристократия», – расуждал Карасев.