Военные на примере Змеиного показали, почему нельзя верить блогерам-«всепропальщикам»

Новости Украины

Украинцы просчитались, планируя операцию по десанту на остров Змеиный, ожидая, что российский гарнизон ушел оттуда из-за регулярных обстрелов, и стратегически важную территорию можно будет занять по примеру населенных пунктов на Украине, откуда ранее отступала армия РФ.

Об этом говорили участники эфира на YouTube-канале «Politwera», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, почему начинали: «самоубийственно – не самоубийственно», и так далее, «бесполезно». То, что они гнали к 9 мая – это, наверное, дурь. А то, что Змеиный бесполезен – он не бесполезен, он, как пробочка, закрывает участок моря интересный, и контроль над Змеиным позволяет открыть Одесский порт для вывоза зерна. Так что далеко не бесполезная атака. То, что исполнение криворукое – тоже бы не сказал. Вопрос заключается в том, что их просто перехитрили и переиграли», – сказал полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан.

По его словам, украинские войска действовали так, как привыкли – «штурмовали» оставленные позиции.

«Наши же освободили сначала Змеиный, и они решили по своей ВСУшной привычке атаковать уже оставленные позиции. У нас же тоже сейчас эти сетевые криптоаналитики, которые бегают и орут, и везде ищут предательство в российском генералитете, тоже ж орали на тему Харькова, Киева, они же разогнали этот сюжет. То есть, отошли войска, туда с криком: «ох, #@ твою мать, в атаку!» побежали украинцы, потеряли кого-то ранеными, кого-то ох#@вшими, ещё что-нибудь, заняли оставленные позиции, занялись резнёй мирного населения – это у них «перемога» называется. Они со Змеиным решили, что будет то же самое. А то, что их там заманили в огневой мешок, причём, по средствам ПВО и по средствам корабельным, и просто тупо хлопнули, так это – хорошо, это переиграли. Поэтому когда начинают говорить, что это бесполезно – это не бесполезно, и за это ещё будет там определённый замес. Потому что, ещё раз, это пробка, которая закрывает Одесский порт, им его надо разблокировать», – объяснил полковник.

Военный аналитик Андрей Мартьянов также отметил стратегическую важность острова.

«Там вообще хорошо контролировать этих «новонатовцев» – Румынию, Болгарию и прочих. Ну и в конечном итоге устья Дуная контролируется великолепно. Но то, что хлопнули, там, кстати, флот тоже прекрасно отработал, что сказать – профессионалы занимались делом», – сказал он.

«Если этот остров так важен, я не видела, что наши там размещали какие-то тяжёлые системы вооружения», – отметила модератор канала.

«Сейчас нет, там война – зачем подставлять? А со временем поставят или «Бал» или «Бастион», и всё будет замечательно», – пояснил Мартьянов.

С ним согласился Трухан.

«Сейчас тяжёлое тащить не надо. Потому что тяжёлое оно на то и тяжёлое, что его сложно тащить как в одну, так и в другую сторону. Поэтому сейчас туда что-то завозят, наши там прекрасно себя чувствуют. Если даже плавкран работает, значит у них ситуация благоприятная, потому что плавкран – это такой пароходик, который быстро убежать не может, его топить – одно удовольствие». «Контроль острова Змеиный позволяет эффективно проводить морскую блокаду. Поэтому говорить, что они там бесполезными моментами занимались… Понимаете, «побеждает» или «проигрывает» Россия, зависит от того, какой ты читаешь телеграм-канал», – заключил военный.