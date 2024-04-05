Военные НАТО уже на линии боевого соприкосновения

Севастополь.  
05.04.2024 13:37
  (Мск) , Любовь Смирнова
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Запад продолжает поставки вооружений Украине и отправку своих военных, но под видом добровольцев. Об этом в эфире НТС заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отправляют легкобронированную технику, миномёты, кассетные боеприпасы. В том числе для ствольной артиллерии – это им удаётся. HIMARS, которыми обстреливают наши позиции, прифронтовые города, стали более беззвучными, то есть получили новую партию. Это говорит о том, что Запад всё равно правдами, неправдами, в обход всяких решений Конгресса США, продолжает снабжать Украину. Правда, не так, как они бы хотели, чтобы очень много дали. Большие проблемы у них с тяжёлой техникой, с артиллерией, стараются беречь», – указал он.

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Запад продолжает поставки вооружений Украине и отправку своих военных, но под видом добровольцев. Об...

Эксперт добавил, что Япония по давлением США согласилась предоставить свои комплексы противовоздушной обороны Patriot. И, вероятно, они скоро прибудут на территорию Украины, поскольку нужно прикрывать прифронтовые позиции, где идет ротация личного состава.


«Главная проблема у них с личным составом. Нужно больше опытных бойцов, а их нет, потому что быстро заканчиваются. Но это не значит, что они не сопротивляются – сопротивляются, упорно дерутся. На их стороне работают кадровые военные под видом наёмников из других стран. Но зато польская речь не так слышна, как это было в прошлом году на Красно-Лиманском направлении», – отметил Леонков и добавил, что официальная отправка закрепит уже свершившийся факт.

«Я думаю, что всё-таки они отправят военных. В принципе, они уже на линии боевого соприкосновения, и периодически их двухсотят. Мы захватываем какой-то опорный пункт, а там трупы иностранцев под видом украинских военных. Очень много случаев было, когда их обменивали, то есть они присутствуют. Конечно, они там все волонтёры, уволились из армии и в тот же день воевать за неньку. Мы понимаем, что это секрет для несведущих европейцев, а так воюют, правда, неофициально», – подытожил эксперт.

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