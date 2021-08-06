Военные опровергли включение украинского БДК в состав Черноморского флота

06.08.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Новости Украины

Сообщения в социальных сетях о включении в состав Черноморского флота бывшего украинского БДК «Константин Ольшанский» не соответствует действительности.

Об этом «ПолитНавигатору» сказал офицер ВМФ, комментируя появившиеся снимки украинского БДК с российским флагом, пояснив, что это следует трактовать как поднятие флага страны пребывания.

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«Корабль остался здесь после 2014 года вместе с еще примерно 20 посудинами. Их хранят как военное имущество. В море они не ходят, экипажи по 6-8 человек из состава ЧФ, посменно контролируют, чтобы они не загорелись или не утонули. Дальнейшая судьба их неизвестна. Россия неоднократно предлагала Украине их забрать, но «Бандерштаты» заявили, что заберут их только вместе с Крымом. Из чего следует, что, видимо, они-таки утонут», – с иронией сказал офицер.

Офицер также обратил внимание, что «Ольшанский» по-прежнему со старым украинским бортовым номером. «У нас все БДК с трехзначными номерами, начинающимися на «1», а здесь на «4», – сказал он.

«Ольшанский» не на ходу, т.к. в 2014 году украинский экипаж преднамеренно «запорол» двигатели. Он такой не один, и эти корабли не могут быть включены в состав ЧФ. Эта посудина уже никому не нужна, тем более, в составе Черноморского флота», – пояснил офицер.