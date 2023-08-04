Все претензии Польши на военное лидерство всегда заканчивались одинаково – разделом самой Польши. Так будет и в этот раз, с чем собственно согласны кураторы Польши в Лондоне.

Об этом в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил писатель и публицист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общем, какие они действительно дистрикты и прочее бы ни строили, какие бы они «сходные кресы» там ни рисовали, а решать будут не они – решать будем мы и Запад. И совсем не тот Запад, который там поляки и украинцы. У них могут быть любые желания, и они являются, может быть, фигурами на шахматной доске, но никак не игроками. А что будет с Украиной, я скажу так: когда меня спрашивают, вот ты там общаешься с людьми из Кремля, какие кадровые перемены назревают, я всегда отвечаю словами моего товарища, мудрого человека, достаточно близкого к высшим эшелонам власти – всё в голове одного человека, и в эту голову мы не залезем. И гадать, какие там будут уравнения, я считаю, сейчас дурное дело. То, что это никак не зависит от этих клоунов, как бы их ни звали – Зеленский, Моравецкий или Дуда, они всё равно на уровне клоунов. Они не те люди, которые будут принимать решения. Как бы поляки храбро ни скакали на своих гусарских лошадках, на немецких танках в свое время, чем это всё закончилось, все прекрасно понимают. Такое тоже есть в боксе – он сильный, но несколько легкий. И не таким ребятам вообще что-то решать. Они могут что-то изобразить, могут что-то сыграть, могут действительно что-то захотеть, возомнить о себе. Но все же прекрасно знают эту известную истину, что как только поляки начинают прыгать одновременно на немцев и на русских, это заканчивается очередным разделом Польши. Это же вообще национальное развлечение – делить Польшу», – подчеркнул Лекух.

По его словам, с распадом Украины уже все согласились, а следующей на очереди будет Польша.

«И вот эта Польша, которую перестали в какой-то момент делить русские с немцами по ряду причин, она сейчас там что-то пытается вякать. Ну, прекрасно, пусть вякает. А там – посмотрим, какая она будет, и будет ли вообще. Судя по желанию их англосаксонских союзников, Польши не должно быть снова. Сейчас все понимают, что Украины, скорее всего, не будет. А следующей бросят под танк точно так же Польшу. И чем это закончится? Результат очевиден. Какого бы агрессивного, отважного, юного кокер-спаниеля не выпустил на ирландского волкодава, который добродушный, который, вообще, мухи не обидит, но пусть тот цапнет его за хвост, чем это закончится? А тут вообще не какой-нибудь ирландский волкодав, а нормальный русский – даже не медведь, я бы так сказал. У нас национальный георгиевский кот – амурский тигр. Вот пусть он его укусит за хвост. Это не стоит даже обсуждать. Поэтому их хотелками пусть занимаются специалисты», – заключил обозреватель.