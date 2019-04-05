Военные прокатили Порошенко на выборах в Донбассе

05.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Несмотря на подкупы, запугивание и обещание «золотых гор», Пётр Порошенко не смог добиться безоговорочной поддержки своей кандидатуры военными, проходящими службу в зоне «ООС», на прошедших на Украине президентских выборах.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопреки заявлениям киевской власти о поддержке нынешнего президента военнослужащими ВСУ, первый тур выборов показал обратное. Проведенные исследования активности военнослужащих на закрытых избирательных участках однозначно указывают на отторжение политики действующего руководства, а запугивание и подкуп не возымели ожидаемого эффекта», – сообщил Андрей Марочко.

Он указал на тот факт, что более половины из общего числа военнослужащих, находящихся в зоне «ООС», проголосовали против действующего президента, отдав предпочтение другим кандидатам. На 39-ти из 79-ти специальных участках для голосования военнослужащих Порошенко не смог возглавить список кандидатов.

«Примечательно, что даже под контролем прибывшего в зону проведения операции начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко военные не поддались на угрозы командования и денежные посулы Петра Алексеевича. Основная часть армии, устав гнить в окопах, глядя на воровство и враньё политического руководства, видит другого кандидата президентом Украины», – продолжил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Марочко рассказал, что всего 31 марта проголосовало 31 551 человек, явка составила 67,1%: за Порошенко проголосовало 12 844, что соответствует 40% от общего числа проголосовавших, за остальных кандидатов, включая Зеленского, который получил 12 423 голоса, свои голоса отдали 18 707 человек, что составляет 60% от общей явки.

«Таким образом, «безоговорочная поддержка Порошенко в ВСУ» оказалась обычным мифом, разрекламированным его приспешниками. А главный оппонент президента Владимир Зеленский, который не занимался самопиаром, давая яркие обещания войскам, по результатам голосования отстает всего на 421 голос, что свидетельствует о несогласии военнослужащих с проводимой действующим президентом политикой в ВСУ», – резюмировал он.